Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonu Karamelik Ortaokulu Oldu

Kilis'te, Voleybol'da şampiyon olan Karamelik Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı.

Kilis'te bulunan Karamelik Ortaokulu voleybolda yıldız kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Ortaokul öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı. Spor malzemesi dağıtım töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri Yıldız Kızlar Voleybol'da Kilis'i temsil edecek olan Karamelik Ortaokuluna giderek burada başarılı olan sporcu öğrencilere spor malzemesi dağıttılar.

Öğrencilerle bir araya gelen Remzi Arkaltı, "İlimizi Yıldız Kızlar Voleybolda temsil edecek olan Karamelik Ortaokulunun şampiyonluklarını kutluyor, il dışındaki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilere bu tür sportif faaliyetlere katılmasından duyduğu memnuniyetlerini dile getiren İl Müdürü Ahmet Alagöz ise öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Daha sonra sınıfları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, sınıflara tek tek girerek, derslere iştirak edip, öğrencilerle sohbet ettiler. Voleybolda başarılı olan öğrenciler daha sonra Tunceli'de düzenlenecek olan "Yıldız Kızlar" bölgesel turnuvada Kilis'i temsil edeceği bildirildi. - KİLİS