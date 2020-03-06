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Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Küçük Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

06.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:55
Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.


8 Ocak-5 Mart 2020 tarihleri arasında Argıncık Futbol sahasında yapılan müsabakalara 6 takımdan 120 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı keyifli geçen müsabakalar sonucunda; 1 - 75.Yıl İ.M.K.B. Ortaokulu (A), 2 - İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu (A), 3 - Şehit Mehmet Erdoğan (A), 4 - Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu (A) oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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