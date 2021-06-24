Yıldız Kızlar finalde
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Yıldız Kızlar finalde

Yıldız Kızlar finalde
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Valilik Turnuvası kapsamında Saruhanlı Belediyespor ile Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk seti 25-20, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-20 Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlükleri ile geçildi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor grubundaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Cumartesi Günü Final Maçı Oynanacak

Valilik Turnuvası yıldız kızlar voleybol şampiyonası finali Manisa BüyükşehirBelediyespor ile Ataspor arasında oynanacak. 26 Haziran Cumartesi günü saat 12:00'de iki ekip Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Bültenler

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