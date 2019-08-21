Yıldız Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlıyor

21.08.2019 09:44

Yıldız Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda 16 takım dörderli 4 grupta yer alacak. Türkiye, şampiyonada Çekya, Yunanistan ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında yarın Yunanistan ile Jane Sandanski Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başlama atışı TSİ 19.45'te yapılacak.

Milliler, 23 Ağustos Cuma günü Boris Trajkovski Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de Polonya, 24 Ağustos Cumartesi günü ise Jane Sandanski Spor Salonu'nda TSİ 19.45'te Çekya ile karşılaşacak.

Statü

Avrupa'dan 16 takımın yer aldığı organizasyonda şampiyon, 30 Ağustos Cuma günü belli olacak.

Gruplarda yer alan tüm takımlar son 16 turuna kalacak. Gruptaki sıralamaya göre çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacak takımlardan kazananlar çeyrek finale yükselecek. Kaybedenler ise klasman maçları oynayacak.

Şampiyona, 30 Ağustos'ta oynanacak final, üçüncülük maçı ve klasman mücadeleleriyle sona erecek.

Kaynak: AA