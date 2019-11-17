Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri
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Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti.

17.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:09
Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu , fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in vefatının ardından bazı sanatçılar ve siyasetçiler taziye ziyareti için hastaneye geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri
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