Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri

17.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:09

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in vefatının ardından bazı sanatçılar ve siyasetçiler taziye ziyareti için hastaneye geldi.

Kaynak: AA