YILDIZ KENTER'İN CENAZESİ KENTER TİYATROSU'NA GETİRİLDİ
İstanbul DHAİstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
19.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:29
İstanbul DHA
İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.
Görüntü Dökümü: ----------Cenazenin getirilmesi
-Detaylar
Kaynak: DHA