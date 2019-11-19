YILDIZ KENTER'İN CENAZESİ KENTER TİYATROSU'NA GETİRİLDİ
Haberler » Güncel » YILDIZ KENTER'İN CENAZESİ KENTER TİYATROSU'NA GETİRİLDİ - Haber

YILDIZ KENTER'İN CENAZESİ KENTER TİYATROSU'NA GETİRİLDİ

İstanbul DHAİstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

19.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:29
YILDIZ KENTER'İN CENAZESİ KENTER TİYATROSU'NA GETİRİLDİ

İstanbul DHA

İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.

Görüntü Dökümü: ----------Cenazenin getirilmesi

-Detaylar


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et