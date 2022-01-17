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Yıldız Judoculardan 15 Madalya

Yıldız Judoculardan 15 Madalya
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımımız, Okul Sporları Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 3 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya ile fark yarattı.

MANİSA (Bültenler) - Turnuvada dereceye giren sporcular, 19-20 Şubat'ta Antalya Kemer'de düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Grup müsabakalarında Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek.

Manisa Judo İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı, rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurarak müsabakalara damgasını vurdu. Sporcularımız müsabakalarda 3 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi. Turnuvada dereceye giren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularımız, 19-20 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Grup müsabakalarında Manisa'yı ve kulübümüzü temsil edecek. Sporcularımızı elde ettikleri başarılı sonuçlar nedeniyle tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Antalya Kemer'de düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Grup müsabakalarına katılacak sporcularımıza başarılar diledi.

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