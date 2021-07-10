Yıldız Holding, "Yılın Başvuru Şampiyonu" oldu
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Yıldız Holding, "Yılın Başvuru Şampiyonu" oldu

Yıldız Holding, 'Yılın Başvuru Şampiyonu' oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldız Holding, İnsana Saygı Ödülleri'nde "Yılın Başvuru Şampiyonu" özel ödülünü kazandı.

Yıldız Holding, İnsana Saygı Ödülleri'nde "Yılın Başvuru Şampiyonu" özel ödülünü kazandı.

Türkiye'nin en büyük işveren markalarından Yıldız Holding, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan firmaların değerlendirildiği İnsana Saygı Ödülleri'nde "Yılın Başvuru Şampiyonu" özel ödülüne layık görüldü. Bu yıl 20. kez düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen Saygı Ödülleri'nde Yıldız Holding 2019-2020 döneminde iş arayan ve işverenlerin buluştuğu bir sitede en çok başvuru alan işveren markası oldu. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok istihdam oluşturan firmalarının değerlendirmeye alındığı İnsana Saygı Ödülleri, insan kaynakları alanında Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

"Salgın döneminde yenilikçi projelere imza attık"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın şunları söyledi: "Bu yıl İnsana Saygı Ödülleri'nde en çok başvuru alan işveren markası seçildik. Bu ödül, 'İnsana yatırım yılı' olarak ilan ettiğimiz ve salgına rağmen yenilikçi birçok projeye imza attığımız bir dönemde olması nedeniyle bizim için ayrı bir öneme sahip. İşe alımlara ve yeni yetenekleri bünyemize katmaya devam ettiğimiz bu dönemde, dijitalleşme ile birlikte gelen değişimi, stratejilerimize adapte ettik, çalışan deneyimini önemseyerek, geleceğin ihtiyaçlarına uygun yeni yetkinliklerin hem şirketlerimize hem de toplumumuza kazandırılmasına öncelik verdik. En önemlisi, stratejimizde yer alan tüm bu projelerimizi, sonuçlarına inanarak, içtenlikle yürüttük. Hem mevcut çalışanlarımızın hem de bizimle çalışmak isteyen on birlerce adayımızın kendilerine verdiğimiz bu değeri hissetmeleri, Yıldız Holding olarak bizi yeni projeler için motive etmektedir. Önümüzdeki dönemde de güçlü işveren markamız doğrultusunda mevcut çalışanlarımızla birlikte yeni yetenekleri de içine alan uçtan uca çalışan deneyimi için faaliyetlerimize devam edeceğiz" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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