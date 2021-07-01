Yıldız Holding yeni çalışma modeli "UYDU"ya geçiyor
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Yıldız Holding yeni çalışma modeli "UYDU"ya geçiyor

Yıldız Holding yeni çalışma modeli 'UYDU'ya geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yıldız Holding, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, gelecekteki ihtiyaçlara da hızlı ve etkin uyum sağlayabilen "UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri" projesini 1 Eylül 2021 itibarıyla kademeli olarak hayata geçiriyor.

Yıldız Holding, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, gelecekteki ihtiyaçlara da hızlı ve etkin uyum sağlayabilen "UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri" projesini 1 Eylül 2021 itibarıyla kademeli olarak hayata geçiriyor. Holding çalışanlarının ve uzmanların katkılarıyla tasarlanan UYDU modelinde, çalışanların görev ve sorumluluklarına bağlı olarak ofisten, hibrit, uzaktan ve sahada çalışma sistemleri bulunuyor. Bu kapsamda Holding ofislerinde de yeni yapıya uygun çalışma alanları oluşturulacak.

Yıldız Holding, hızla değişen iş dünyasında çalışma modellerinin verimliliği ve dönüşümü üzerine yapılan araştırmalardan ve çalışan beklentilerinden yola çıkarak yeni bir çalışma modeline imza attı. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren devreye alınacak UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri projesi üç ana unsura dayanıyor: Anketler yoluyla çalışanlardan alınan geri bildirim, mevcut işlerin ve iş gücünün analizi, dünyadaki eğilimlerin ve uygulamaların incelenmesi. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Holding çalışanlarının ve uzmanların katkılarıyla titizlikle tasarlanan UYDU modelinde, çalışanların görev ve sorumluluklarına bağlı olarak ofisten, hibrit, uzaktan ve sahada çalışma sistemleri bulunuyor.

Farklı çalışma modellerine dahil olan iş aileleri arasında iletişimin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayan UYDU kapsamında her bir çalışma şekli için özel koşulları ve gereklilikleri de detaylandıran Yıldız Holding, böylece daha verimli, dinamik ve çevik bir yapıya kavuşacak. Kademeli olarak devreye alınacak UYDU projesi, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Yıldız Holding'de ve Holding'e bağlı Türkiye'deki tüm şirketlerde hayata geçirilmiş olacak. UYDU ile birlikte Yıldız Holding binaları ve ofisleri de yeniden tasarlanacak; fiziksel ve sanal ortamın iç içe geçtiği, ortak çalışma alanlarının arttığı, dijital toplantılara özel alanların sağlandığı, sosyalleşmeyi artıran mekanlar yaratılacak.

"Çalışan deneyimine olumlu katkısı olacak UYDU ile birlikte yeni yeteneklerin şirketlerimizi tercih etmesini ve mevcut çalışan bağlılığını da artırmayı hedefliyoruz"

Yeni nesil çalışma modelleriyle bugünün gerekliliklerine uyum sağlamanın ötesinde geleceğin ihtiyaçlarına göre de uyarlanabilecek bir yapıya kavuşulacağını vurgulayan Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü şunları ifade etti: "Küresel salgın dönemi özellikle yeni çalışma modelleri açısından tüm iş dünyası için önemli bir deneyim oldu. Beklenmedik değişimlere uyum anlamında kritik bir örnek olan salgın sürecinde uzaktan çalışma modelini hızlı bir şekilde tüm ofislerimizde hayata geçirdik. Ayrıca iş yapış yöntemlerimizin geleceği üzerinde çalışarak değişimin mümkün ve uygulanabilir olduğunu gördük. Bu kapsamlı çalışmanın somut çıktısı da 'UYDU - Yeni Nesil Çalışma Modelleri' oldu. Bugünün ihtiyaçlarını ve yeni nesil çalışanların beklentilerini karşılayan, gelecekteki ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması da mümkün olan UYDU, değer yaratmayan işlerden uzaklaşmayı ve verimliliği artırmayı da sağlayacak. Çalışan deneyimine olumlu katkısı olacak UYDU ile birlikte yeni yeteneklerin şirketlerimizi tercih etmesini ve mevcut çalışan bağlılığını da artırmayı hedefliyoruz. UYDU'nun devreye alınmasıyla eş zamanlı olarak ofislerimizde de bazı fiziksel değişimler yaparak inovasyonu ve birlikte çalışmayı, iletişimin sürekliliğini, aidiyet duygumuzu destekleyen bir çalışma ortamı yaratacağız. Aynı zamanda, çalışanlarımızın esenliğini korumak amacıyla yeni programları da gündemimize almayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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