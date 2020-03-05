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Yıldız Holding ‘Senenin Yıldızları’nı ödüllendirdi

Yıldız Holding'in verimlilik temelli en iyi iş uygulamalarını seçtiği "Senenin Yıldızları 2019"da ödüller 12. kez sahiplerini buldu.

05.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:04
Yıldız Holding ‘Senenin Yıldızları’nı ödüllendirdi

'in verimlilik temelli en iyi iş uygulamalarını seçtiği "Senenin Yıldızları 2019"da ödüller 12. kez sahiplerini buldu. Hayata geçirilen inovatif ve verimlilik artıran projelerle Holding genelinde 1.4 milyar TL'lik maliyet avantajı ve büyümeye katkı sağlandı.

Kaynak: Dunya.com

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