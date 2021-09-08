Yıldız Holding Rasat Sergisi, sanatseverlerle buluştu

Yıldız Holding'in Sanat Koleksiyonu'nda yer alan birbirinden özel eserlerden oluşan Rasat Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Yıldız Holding'in Sanat Koleksiyonu'nda yer alan birbirinden özel eserlerden oluşan Rasat Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumla buluşturma hedefiyle bugüne kadar çok sayıda organizasyona imza atan Yıldız Holding, bu kez Sanat Koleksiyonu'nda yer alan birbirinden özel eserlerden oluşturduğu "Rasat Sergisi" ile Artweeks @Akaretler'de sanatseverlerle buluştu. 8-19 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaretçileri ağırlayacak olan Artweeks@Akaretler sanat etkinliği; çağdaş dönem eserlerinden oluşan sanat koleksiyonlarını bir araya getiriyor. Artweeks@Akaretler'de, Akaretler No: 19'da Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda yer alan 51 seçkin eser Sinan Eren Erk'in küratörlüğünde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı