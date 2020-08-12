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Yıldız Holding Mali İşler Başkanlığı'na yeni atama

Yıldız Holding'in Mali İşler Başkanlığı'nda üst düzey atama gerçekleştirildi.

Yıldız Holding Mali İşler Başkanlığı'na yeni atama
12.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:19

Yıldız Holding'in Mali İşler Başkanlığı'nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik,Yıldız Holding'e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, 65 milyar lira ciroya sahip Holding'in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Yıldız Holding'de uzun yıllara dayanan başarılı geçmişiyle önemli çalışmalara imza atan Ertik, gelecek dönemde tüm iş birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak holdingin büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli isim olacak.

Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank'ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding'de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO'su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding'deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management'da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding'de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

"Çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer fırsatlarına kıymetli bir örnek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin, "Fahrettin Günalp Ertik ve ekip arkadaşlarının, tüm iş birimleriyle verimli bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum. Proaktif yaklaşımlarla işlerimize katkı sağlayacak olan Ertik, Yıldız Holding'e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik'in Yıldız Holding'de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve 65 milyar lirayı aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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