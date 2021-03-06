Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak
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Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak

06.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:26
Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak

Yıldız Holding, tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve kalıcı bir yapıya dönüştürecek bir adım atarak Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçirdi.

Yıldız Holding, tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve kalıcı bir yapıya dönüştürecek bir adım atarak Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, kuruluşundan bu yana tüm şirketlerinde uygulanan fırsat eşitliğine dayalı iş kültürünü daha da güçlendirmek amacıyla Yıldız Holding Kadın Platformu'nu kurdu.

Platformun kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tüm çalışanlarına duyuran Yıldız Holding, kadınların iş hayatında görünürlüklerinin artması adına girişimlerde bulunmayı ve Holding bünyesindeki kadın çalışanların aktif katılımıyla yeni düzenlemelere imza atmayı taahhüt ediyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in himayesindeki Yıldız Holding Kadın Platformu'nun elçilik (Ambassador) görevini ise Begüm Mutuş üstleniyor.

"İş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Begüm Mutuş, Yıldız Holding'de daima adalete, liyakate ve fırsat eşitliğine dayalı bir iş kültürünün hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi de bu kültürü daha kalıcı bir yapıya kavuşturmak ve fırsat eşitliğine odaklı bir işveren markası olarak anılmak üzere Yıldız Holding Kadın Platformu'nu kurmuş bulunuyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesine, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha çok sayıda kadının görev almasına, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek, dayanışma kültürümüzü daha da güçlendirmek, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kadın çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerini dengelemek açısından Platformumuzun büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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