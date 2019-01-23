Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yıldız Holding, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.

Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yıldız Holding, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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