Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
Yıldız Holding, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.
Yıldız Holding, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com