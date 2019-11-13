Yıldız Holding, 'En İyi İşveren Markası' seçildi

13.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:23

Yıldız Holding profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn tarafından düzenlenen ve yüzlerce şirketin değerlendirildiği LinkedIn Talent Awards 2019 Ödülleri'nde, "En İyi İşveren Markası" ödülünü kazandı.