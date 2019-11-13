Yıldız Holding, 'En İyi İşveren Markası' seçildi
Yıldız Holding profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn tarafından düzenlenen ve yüzlerce şirketin değerlendirildiği LinkedIn Talent Awards 2019 Ödülleri'nde, "En İyi İşveren Markası" ödülünü kazandı.
13.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:23
Yıldız Holding profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn tarafından düzenlenen ve yüzlerce şirketin değerlendirildiği LinkedIn Talent Awards 2019 Ödülleri'nde, "En İyi İşveren Markası" ödülünü kazandı.
Kaynak: Dunya.com