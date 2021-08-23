Yıldız Holding'den üst düzey iki atama
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Yıldız Holding'den üst düzey iki atama

Yıldız Holding'den üst düzey iki atama
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü'ne, Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörü olarak görev yapan Nihan Bağrul da Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü'ne, Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörü olarak görev yapan Nihan Bağrul da Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, Altınsoy, Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü'ne getirildiği 2020 Mart ayından bu yana Yıldız Holding'in medya ilişkileri ve iletişim faaliyetlerinden sorumluydu. Tuğçe Altınsoy önümüzdeki dönemde Holding ve şirketlerinin medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik ve sponsorluk süreçlerine liderlik edecek.

Holdingin sürdürülebilirlik çalışmalarını Nihan Bağrul koordine edecek

2011 yılından bu yana Yıldız Holding bünyesinde kalite, iş ve gıda güvenliği alanlarında yöneticilik yapan Nihan Bağrul ise atama öncesinde Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.

Bağrul, yeni görevinde Yıldız Holding Türkiye iştiraklerinin Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Regülasyon, Operasyonel Mükemmellik, İş Sürekliliği ve Sürdürülebilirlik çalışmalarının, Holding seviyesinde yönetim ve koordinasyonunu üstlenecek.

Yıldız Holding'den üst düzey iki atama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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