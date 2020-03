Yıldız Holding'den koronavirüsle mücadeleye gıda ve medikal cihaz desteği Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hem sağlık ürünleri hem de gıda desteklerini sürdürdüklerini aktardı.

Yıldız Holding tarafından yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ali Ülker, koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir mücadele verildiğini aktararak, şunları ifade etti:

"Bu salgın, bizleri, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları etrafında birleştiriyor. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli. Ancak böylesine olağanüstü dönemlerde bu önem daha da artıyor. Bizler, böyle bir ortamda işimizin başında olmayı, sorumlu ve bilinçli bir grup olarak üretmeyi, ürettiklerimizi dağıtmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz de dahil olmak üzere tüm gıda ve perakende sektörü, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalışıyor. Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Mehmet Şahin'in kısa süre önce yaptığı açıklamada belirttiği gibi, hepimiz toplumumuzun güvenilir gıdaya ulaşması konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. En zorlu günlerde dahi bu bilinçle hareket ederek görevlerini icra eden tüm sektör çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ek olarak, bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlem ve tedbirleri aldığımızı da önemle vurgulamak isterim. Tüm grup şirketlerimizde, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmelerini harfiyen uyguluyoruz."

Grup şirketlerinin üstlendikleri operasyonları günün zorlu şartlarına adapte edebilmek ve süreçleri geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ülker, şöyle devam etti:

"Bunun son örneği Şok Marketler'in Cepte Şok uygulaması oldu. Bu online uygulama sayesinde ülkemizin dört bir yanındaki kullanıcılar, evlerinden çıkmadan siparişlerini aynı gün içinde adreslerine ücretsiz olarak teslim almaya başladılar. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyor. Benzer şekilde Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, büyüklerimize, kronik hastalıkları bulunanlara, bebek bekleyen ailelere ve bu risk grubundaki kişilerle aynı evde yaşayanlara siparişlerini ücretsiz teslim etmeye başladı. Toplumumuza ve ülke ekonomimize katkı sunan bu tür girişimleri çok kıymetli buluyorum."

Sağlık ve gıda yardımları

Sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığa dikkati çeken Ülker, Yıldız Holding olarak bağış ve yardımlar yoluyla tüm olanaklarını sağlık sektörünün hizmetine sunduklarını vurguladı. Ülker, şunları aktardı:

"Bunun için alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, ülkemizdeki iyilik hareketlerinin öncüsü Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Yine, Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk. Kamu ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarımıza uzun mesailerinde destek olmak adına ürünlerimizi sunarak, kendilerine her zaman yanlarında olduğumuzu ve şükranlarımızı ifade ettik. Bunların yanı sıra, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Yıldız Holding olarak, devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla her yönden iş birliğine ve bilgi paylaşımına hazır olduğumuzu, toplumumuz için tüm imkanlarımızla bu seferberliğin bir parçası olacağımızı vurgulamak isterim. Bu zorlu sürecin tüm kahramanlarına ülkemiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

