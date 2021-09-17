Yıldız Holding'de üst düzey atamalar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

Yıldız Holding'de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı'na Fezal Okur Eskil; Yıldız Holding şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ilgın Hasırcıoğlu atandı.

Yıldız Holding'de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı'na Fezal Okur Eskil; Yıldız Holding şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ilgın Hasırcıoğlu atandı.

Yıldız Holding'de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanı (CSBDO) olarak görev yapacak olan Fezal Okur Eskil, bu rolünde Yıldız Holding ve iştiraklerinin stratejik yol haritalarının oluşturulmasına, yeni iş fırsatlarının topluluğa kazandırılmasına ve iştiraklerin stratejik inisiyatiflerinin yürütülmesine liderlik edecek. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Eskil, 2000 yılında Georgia Institute of Technology'den İşletme (MBA) ve Endüstri Mühendisliği (MS) yüksek lisans derecelerini aldı. İş hayatına 2001 yılında A.T. Kearney Chicago ofisinde yönetim danışmanı olarak başlayan Eskil, bu görevini takiben Eczacıbaşı-Baxter ve Philip Morris International bünyesinde farklı görevler aldı. Yıldız Holding'den önce Sabancı Holding, Enerjisa Enerji, Kordsa ve diğer Sabancı Topluluğu şirketlerinde üst düzey görevlerde bulundu.

Yıldız Holding şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş.'de 2020 yılı Mart ayından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ilgın Hasırcıoğlu, şirketin Genel Müdürlük görevine atandı. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Hasırcıoğlu, kariyerine aynı yıl önce yurt dışında sonra Oyak-Renault'da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Kariyeri süresince başta gıda sektörü olmak üzere birçok firmada yöneticilik görevlerinde bulunan Hasırcıoğlu, Yıldız Holding bünyesine 2016 yılında pladis Türkiye, MENA&CA Bölgesi CEO Ofisi'nde Proje Direktörü olarak katıldı. - İSTANBUL

Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

 İngiliz hükümetinin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı iddia edildi

İngiliz hükümetinin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı iddia edildi

 Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Murat Kurum
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir
Spor Güzel Sözler Mustafa Denizli Muslera Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıldız Holding'de üst düzey atamalar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:03:22. #1.12#