Yıldız Holding, çiftçiye ve sözleşmeli tarıma verdiği desteği artıracak
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Yıldız Holding, çiftçiye ve sözleşmeli tarıma verdiği desteği artıracak

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, "2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton ham madde alımı gerçekleştirecek.

Yıldız Holding, çiftçiye ve sözleşmeli tarıma verdiği desteği artıracak
04.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:01

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, "2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton ham madde alımı gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, Güvenilir gıdaya erişimi sürdürülebilir hale getirmek ve tedarik zincirini uçtan uca yönetmek amacıyla yürüttükleri çalışmalara Kovid-19 sürecinde de devam ettiklerini belirtti.

Tütüncü, "Salgın süreci, gıda zincirinin ve yerli üretimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Yıldız Holding olarak, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması her zaman birinci önceliğimiz oldu. Bu konuda en büyük destekçimiz ise elbette yerel üreticilerimiz. Yıllardır ülkemiz çiftçilerini ve sözleşmeli tarımı destekleyen bir grup olarak, 2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda, yaklaşık 700 bin ton ham madde alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yerli ve sözleşmeli tarım kapsamındaki çalışmalardan bahseden Tütüncü şunları aktardı:

"Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir ham madde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile bisküvilik ideal buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Ali Ağa adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik. Tüm bu çalışmalarımızla çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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