Yıldız Holding 600 milyon dolar erken ödeme yaptı Yıldız Holding, yurt dışı gelirleriyle Türkiye'deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptığını açıkladı.

Yıldız Holding, yurt dışı gelirleriyle Türkiye'deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptığını açıkladı.

Tüm insanlığı etkisi altına alan global salgının sebep olduğu olağanüstü koşullara rağmen, 2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek başarılı finansal sonuçlar elde eden Yıldız Holding, elde ettiği yurt dışı gelirlerle Türkiye'deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptığını açıkladı. Açıklamaya göre böylece Holding 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA