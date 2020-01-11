Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
11.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:03
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan Yıldız Göleti, soğuk hava nedeniyle dondu.
Yüzeyi tamamen buzla kaplan gölette gezinen yaban ördekleri dikkati çekti.
Kaynak: AA