11.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:59

SİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarındaki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte son günlerde yaşanan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'a 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan gölet, hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce buz tuttu. Göletin yüzeyinde yaban ördeklerinin dolaştığı görüldü. Seyrine doyum olmayan manzaraların ortaya çıktığı gölet, havadan drone ile de görüntülendi.

Kaynak: DHA