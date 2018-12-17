Yıldız Futbolcular, Yetim ve Öksüz Çocuklar İçin Oynayacak

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından düzenlenecek olan organizasyonla yıldız futbolcular, yetim ve öksüz çocuklar için sahaya çıkacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, "Federasyonlarımızla planladığımız yetim ve öksüz çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak ve onların gelecek hedeflerine katkı sağlamak adına devletimizin ilgili kurumları ile ortaklaşa planladığımız Türkiye ve dünya çapında futbolcularımızdan oluşan karma bir takım ile futbol müsabakasını nisan ayında planlıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak, toplumun değeri olan halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek. Burada desteklerinden dolayı tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve projeye destek veren kurumlara teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde projemize destek olan kurumların temsilcileri ile bir basın toplantısı düzenleyerek başlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA