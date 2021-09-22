Yıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına adaylığını açıkladı - Haberler
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Yıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına adaylığını açıkladı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2022 Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresinde Mehmet Selim Yıldız adaylığını açıkladı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 2022 Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan Midyat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası kongresinde Mehmet Selim Yıldız adaylığını açıkladı.

Esnaf ve sanatkarlara daha iyi hizmet edebilmek için bu göreve talip olduğunu belirten Yıldız, kendileri ile birlikte hareket eden tüm gönül dostlarıyla yaptığı istişareler neticesinde esnafın ve şehir için çok güzel projelerinin olduğunu söyledi. Yıldız, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntı ve sorunlarına çözümler üreten bir yönetim kuracağız. Eli sıkılmadık, hatırı sorulmadık, kapısı çalınmadık esnafımız kalmayacak. Esnaf arası eşitlik ilkesi öncelikli hedefimiz olacaktır. Sivil toplum kuruluşları şehrimizin hareket mekanizmasıdır. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte istişareler ederek şehrimizi ve esnafımızı bulunduğu yerden daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz" dedi. - MARDİN

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