Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu

Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.

2021-2022 okul sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik İstasyon Spor Salonun'nda düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi. Final maçında Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulunu 3-2'lik setlerle yenen Bilecik Edebali Ortaokulu yıldız erkekler voleybol il şampiyonu oldu. Okulun yıldız erkek voleybol takımının, şehir dışında düzenlenecek olan grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edeceğini belirtti. - BİLECİK

Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title