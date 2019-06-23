Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.
Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
Kaynak: AA
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