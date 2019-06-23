Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA