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Yıldız erkekler futbol şampiyonu Mehmet Akif Okulu oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen yıldız erkekler futbol müsabakaları şampiyonu TOKİ Mehmet Akif Ortaokulu oldu.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52
Yıldız erkekler futbol şampiyonu Mehmet Akif Okulu oldu

(İHA) – Düzce'de düzenlenen yıldız erkekler müsabakaları şampiyonu TOKİ Mehmet Akif Ortaokulu oldu.


Yıldız erkekler futbol müsabakaları Nurettin Zafer Stad'ında gerçekleştirildi. 20 takımın katılımıyla yapılan turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Şampiyonada finallere adını yazdıran TOKİ Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu birinci, İsmet Paşa Orta Okulu ikinci ve Mustafa Kemal Orta Okulu üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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