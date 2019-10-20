Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, ikinci oldu.
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, ikinci oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen ve 29 takımın katıldığı turnuvada Tan Sezer, Mustafa Burak Çufadar, Can Alkış'tan oluşan flöre milli takımının finalde Hırvatistan'la karşılaştığı belirtildi.
Rakibine 45-40 yenilen milli takımın ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.