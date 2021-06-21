KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
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KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara, 24 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Süleyman Boğa, AA muhabirine, kampın verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacağını ifade eden Boğa, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, inşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Teknik, taktik ve kondisyon açısından çocukları ayın 30'una kadar en üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar gayretli." diye konuştu.

KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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