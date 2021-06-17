Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
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Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara, 24 sporcu katılıyor.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kampın 30 Haziran'da sona ereceğini ifade eden Dereköylü, "Şartlar güzel, güzel bir ortamda hazırlanıyoruz. 1 Temmuz'da Gürcistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemize madalyalar getireceğiz." dedi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu kaydeden Dereköylü, "Sporcularımız kulüplerinde çalıştı, değerli hocalarımızın elinden geçti ve milli takıma katılmaya hak kazandı. Biz burada mevcut olan performanslarını daha yukarılara çıkartmaya çalışıyoruz. 13 sıklette şampiyonaya gidip ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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