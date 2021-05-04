Yıldız Entegre, yeni ürünü "Superior Matt Lak"ı vitrine çıkardı
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Yıldız Entegre, yeni ürünü "Superior Matt Lak"ı vitrine çıkardı

Yıldız Entegre, yeni ürünü 'Superior Matt Lak'ı vitrine çıkardı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Yıldız Entegre, ürün grubuna eklediği Superior Matt Lak Panel'i Yıldız Trend markası altında pazarla buluşturdu.

Yıldız Entegre, ürün grubuna eklediği Superior Matt Lak Panel'i Yıldız Trend markası altında pazarla buluşturdu.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, kusursuz yüzeyi, mükemmel mat görünümü ve eşsiz dokusu ile kullanıcıların beğenisine sunulan Superior Matt Lak Panel, yaşam alanlarını daha şık ve çekici bir hale getirmeye hazırlanıyor.

Dekorasyonda iddialı ve sofistike yaşam alanlarında boy göstermeye başlayan mat dekorlar, dekor kombinlerindeki uyumlu karakterlerinin yanı sıra mekanlara kazandırdığı şıklığı ile göz dolduruyor. Düz renklerin yanında ahşap ve taş dekorların da yer aldığı Superior Matt Lak Panel, renkleriyle "Mat"ın yumuşak ve tok geçişini, bulunduğu yerin tüm atmosferinde hissettiriyor.

Superior Matt Lak Panel, mekanlarda rakip tanımayan kusursuz mat yüzeyinin yanında, uluslararası standartlara göre yapılan testler sonucunda parmak izine, çizilmeye, lekelere ve solmaya karşı yüksek dayanıma sahip yapısıyla öne çıkıyor. Başta mutfak ve banyo olmak üzere Superior Matt Lak Panel, her türlü mobilyada ve dekorasyonun öne çıktığı özel tasarım üretimlerinde kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, Superior Matt Lak'ın, kusursuza ulaşmak için geçirdiği bir yıllık Ar-Ge süreci ve pazara sunulması aşamasında pazarın sesini dinlediklerini belirterek, "Sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek Superior Matt Lak'ı yenilikçi bakış açımızla hayata geçirdik. Dekorların neler olacağına karar verirken yurt içinden çok değerli mimar ve tasarımcılar ile görüştük, aynı zamanda yurt dışında özellikle İspanya ve İtalya'da sektör profesyonelleri ile görüşmeler yaparak pazara sunacağımız ürünün kusursuz olmasını amaçladık. Bir yılı aşkın süredir Ar-Ge çalışmaları da bu araştırma ve içgörü toplama sürecinin paralelinde devam etti. Şu an geldiğimiz noktada kusursuz yüzeyi ile parmak izine, çizilmeye, solmaya ve darbeye karşı yüksek dayanıma sahip Superior Matt Lak Panel'i, mükemmel matlığı ve ipeksi dokusuyla pazarla buluşturmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişten bugüne mobilya ve dekorasyon alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Ormancı, şöyle devam etti:

"Yıldız Entegre olarak her zaman mobilya sektörü ile çok yakın temas kurduk. Başarımızın temelinde mobilya sektörünün ihtiyaçlarını bilmek, onları iyi tanımak geliyor. Superior Matt Lak'ın kusursuz bir biçimde pazarın beğenisine sunulmasında bu yakın ilişkinin payı büyük. Dünya pazarına sunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz ürünümüzün profesyonel ellerde ilham veren tasarımlara dönüşeceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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