Yıldız Entegre'den "parkeleri yenileten" etkinlik
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Yıldız Entegre'den "parkeleri yenileten" etkinlik

21.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:15
Yıldız Entegre'den

Türkiye'de bir ilk olan Çek, Seç, Uygula! adlı teknolojisi ile parkelerin yenilenmesi sürecinde tüketicilerin ufkunu açan Yıldız Entegre, şimdi de sosyal medya üzerinde düzenlediği yarışma ile uygulamayı kullanarak parkelerini yenileyen ve evinde yeni tasarımlar yapan takipçilerini ödüllendiriyor.

Türkiye'de bir ilk olan Çek, Seç, Uygula! adlı teknolojisi ile parkelerin yenilenmesi sürecinde tüketicilerin ufkunu açan Yıldız Entegre, şimdi de sosyal medya üzerinde düzenlediği yarışma ile uygulamayı kullanarak parkelerini yenileyen ve evinde yeni tasarımlar yapan takipçilerini ödüllendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık 2020 -18 Ocak 2021'de Instagram üzerinden başvurulabilecek olan yarışmada Çek Seç Uygula teknolojisiyle evinin parkesini değiştirenler ödüllendiriliyor.

Yıldız Entegre, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket şimdi de sosyal medya üzerinde düzenlediği yarışma ile uygulamayı kullanarak parkelerini yenileyen ve evinde yeni tasarımlar yapan takipçilerini ödüllendiriyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin sadece Yıldız Entegre uygulamasını indirmesi ya da web sitesinde Çek Seç Uygula bölümüne girmesi; ev fotoğrafını çekmesi; çektiği fotoğrafı Instagram üzerinde doğrudan mesaj veya #çekseçuygula ya da @YıldızEntegre etiketiyle paylaşması yeterli oluyor.

Tüketicilerin parke dekorlarını ve ürünlerini dijital ortamda deneyimlemesini sağlayacak yarışmaya 18 Ocak 2021'e kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmacılardan Çek, Seç, Uygula!'yı kullanarak evlerinde fotoğraf çekmeleri ve bu fotoğraflarda parkelerini değiştirerek yaptıkları tasarımları değerlendirmeye sunmaları bekleniyor. Yıldız Entegre'nin sosyal medya hesabının takip edilmesinin zorunlu olduğu yarışmada, ön eleme usulü fotoğraflar değerlendirilerek içlerinden yarışmaya hak kazanan 16 fotoğraf belirlenecek.

Bir sonraki aşamada yine Instagram üzerinde yapılacak anket ile fotoğraflar kamuoyu tarafından oylanacak. Anketlerde en fazla oyu alan son 4 fotoğraf yarışmayı kazanacak. 5 Şubat 2021 tarihinde kazananların duyurusu Yıldız Entegre'nin Instagram hesabı üzerinden yapılacak. Ödül olarak ise dört yarışmacının evi, seçtikleri VarioClic ve TerraClick parke modelleri ile döşenecek.

Yarışmaya katılmak için Çek, Seç, Uygula! dekorasyon yarışmasına başvurmak için katılımcıların Yıldız Entegre uygulaması ve web sitesinde yer alan çek seç uygula alanında çektikleri fotoğrafları profillerinde gönderi olarak paylaşmaları gerekiyor.

Bu paylaşım sırasında katılımcılar ilgili fotoğraflarında @yildizentegre ve #ceksecuygula ifadelerini kullanmaları büyük önem taşıyor.

Ayrıca fotoğrafların Yıldız Entegre tarafından görülebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için katılımcıların profillerinin açık olması gerekiyor.

Katılımcıların 18 yaşından büyük olması ve sadece Türkiye sınırları içerisinde yaşayanlar için geçerli olacak. Yarışmanın kurallarını incelemek isteyenler https://www.yildizentegre.com/tr/sosyal-medya-yarisma-kurallari web adresi üzerinden gerekli tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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