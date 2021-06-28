Yıldız Entegre'den antibakteriyel ürünler
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Yıldız Entegre'den antibakteriyel ürünler

Yıldız Entegre'den antibakteriyel ürünler
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yıldız Entegre'nin, zengin ürün gamının tamamında bulunan yüzde 99,99'a varan antibakteriyel özelliğiyle tüketicilerin tercihi olduğu bildirildi.

Yıldız Entegre'nin, zengin ürün gamının tamamında bulunan yüzde 99,99'a varan antibakteriyel özelliğiyle tüketicilerin tercihi olduğu bildirildi.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatın her alanında hijyen önem kazandı. Salgın nedeniyle değişen tasarım yaklaşımları, sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları tasarlamayı öncelikli hale getirdi.

"Bugün ürettiklerimiz, yarınlarımızı tüketmesin" anlayışı doğrultusunda, çalışmalarını "doğaya ve insana saygı" ilkesiyle sürdüren Yıldız Entegre, kurulduğu günden bu yana ileri teknolojiyle donatılmış tesislerinde insan sağlığı ve güvenliğine öncelik veren sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirket aynı zamanda konfor ve estetiğin yanı sıra yüzde 99,99'a varan antibakteriyel özelliği olan tüm ürünleriyle de müşterilerinin yaşam alanlarında hijyen sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, tüm dünyada mekanların hijyenik ve sağlıklı olmasının öneminin anlaşıldığı bir dönem yaşandığını aktararak, "Pandemi süreci, sürdürülebilir ürünlere olan talebi ve beklentiyi artırdı. Bu dönemde Yıldız Entegre olarak hedefimiz, tüketicilerimize uygun fiyatlı, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünler sunmak, herkesin yaşadığı ya da çalıştığı yeri istediği gibi dekore etmesine yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Yıldız Entegre güvencesiyle "VarioClic" ve "TerraClick" markalarıyla parkede, "Variodor" markasıyla monoblok mdf kapıda ve "Yıldız Trend" markasıyla plaka grubunda kullanıcılara sundukları ürünlerin yüzde 99,99'a varan antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu bildiren Ormancı, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz, sahip olduğu bu antibakteriyel özelliği sayesinde tüm yaşam alanlarında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Kalite standartlarından taviz vermeden üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz ISO 22196 standartları ile test edilmiştir. Üretim süreçlerimizin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduğumuza inanıyorum. Bu bilinç ve sorumlukla aynı titizlikle çalışmaya ve insan sağlığına ürünlerimizi ürettiğimiz ilk günden bugüne olduğu gibi gelecekte de öncelik vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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