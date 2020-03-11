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Ekonomi

Yıldız Entegre'den 15 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı

Yıldız Entegre, Mersin'de 26 bin 400 metrekarelik alanda 15 milyon liralık yatırımla güneş paneli kuracak.

11.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:16
Yıldız Entegre'den 15 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı

Yıldız Entegre, Mersin'de 26 bin 400 metrekarelik alanda 15 milyon liralık yatırımla güneş paneli kuracak.

Yıldız Entegre'nin açıklamasına göre, şirket, Mersin'de bulunan Akdeniz tesisinde güneş enerjisi yatırımına başlama kararı aldı. Gelecek günlerde başlaması planlanan yatırımın 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Yaklaşık 15 milyon liralık yatırım planlaması kapsamında, üretim tesisindeki yaklaşık 26 bin 400 metrekarelik alan toplam 13 binden fazla güneş paneliyle kaplanacak. Yatırım tamamlandığında tesis, toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu güneş enerjisinden sağlayacak. Tesiste gerçekleştirilecek olası bakım çalışmaları ya da arıza durumlarında, güneş panellerinden üretilen elektrik, genel şebekeye verilerek, Mersin ekonomisine de katkıda bulunması sağlanacak.


Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeler bulunan Yıldızlar Yatırım Holding Yatırım Projeleri Müdürü Yıldırım Akagündüz, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin şirketler gibi ülkeler için de önemli olduğunu bildirdi.

Son yıllarda Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı yoğun bir ilgi bulunduğunu kaydeden Akagündüz, şu bilgileri verdi.

"Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları konusunda, ülkemizin yurt dışına bağımlı olduğu bir gerçek. Ama bunun yanında özellikle rüzgar ve güneş konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Bu kapsamda özellikle sanayi şirketlerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri hem doğanın ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağlayacak hem de ülkemiz ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasına ışık tutacaktır."

"Güneş enerjisinden daha fazla faydalanacağız"

Yıldırım Akagündüz, Mersin'de gerçekleştirecekleri yatırımın Yıldız Entegre için bu alanda ilk olacağını kaydederek, yatırımın hayata geçirileceği Akdeniz tesisi hakkınad bilgiler paylaştı.

Akagündüz, "Bu yatırımı yaparken öncelikli amacımız konvansiyonel enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltmak; daha çevreci ve doğaya saygılı bir yöntemle enerji girdisi elde etmek. Yasal mevzuatların izin verdiği ölçüde, güneş enerjisi verimliliği yüksek olan tesislerimiz için benzer projeler gelecek dönemde de gündemimizde olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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