Yıldız Enerji, 20 milyon liralık enerji yatırımını tamamladı
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Yıldız Enerji, 20 milyon liralık enerji yatırımını tamamladı

23.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:13
Yıldız Enerji, 20 milyon liralık enerji yatırımını tamamladı

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Enerji, 20 milyon liralık yatırımla, Yıldız Entegre Akdeniz tesisinin çatısını 13 binden fazla güneş paneliyle kapladı.

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Enerji, 20 milyon liralık yatırımla, Yıldız Entegre Akdeniz tesisinin çatısını 13 binden fazla güneş paneliyle kapladı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımla Türkiye'nin en büyük çatı tipi güneş enerji santrallarından birinin Mersin'de hayata geçtiği belirtildi.

Şirketin, Kovid-19 salgınında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl başladığı çatı tipi güneş enerji santralini planlanan sürede tamamladığına vurgulanan açıklamada, "Proje kapsamında Yıldızlar Yatırım Holding iştiraklerinden Yıldız Entegre'nin Mersin'de bulunan doğaya ve çevreye duyarlı Akdeniz tesisinin çatısına güneş panelleri yerleştirildi. Yaklaşık 20 milyon liralık yatırım kapsamında 26 bin 400 metrekarelik alan 13 binden fazla güneş panelleriyle kaplandı. Böylece, Türkiye'nin en büyük çatı tipi güneş enerji santrallarından biri Mersin'de hayata geçmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çalışmayla yılda 11 bin ağaç eşdeğerinde karbon salımının önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca bölge ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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