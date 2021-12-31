Yıldız Dağı, yarışmalar ve etkinliklerde "zirve" yapacak

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenecek yarışmalar ve etkinliklerle daha çok kişiye ulaşılması ve bilinirliliğin artırılması hedefleniyor.

Resmi açılışı 2016 yılında yapılan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kayak pistleri, buz parkı, bungalov evleri, otel ve sosyal tesisleriyle kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Ekonomik olmasının yanı sıra sunduğu imkanlarla da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenecek ulusal müsabakalarla da binlerce sporcuyu ağırlayacak.

Ayrıca kayak merkezinde şubat ayında üniversiteler arası kar voleybolu müsabakaları düzenlenecek.

"Yıldız Dağı'nı her yönüyle ilgi çekici hale getirmek istiyoruz"

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin her yönüyle sezona hazır olduğunu söyledi.

İlerleyen dönemlerde pist kalitesinin daha iyi olacağını belirten Ayhan, "2021-2022 sezonunu çok hareketli geçirmek istiyoruz. Yıldız Dağı'nın son yıllardaki en zirve yoğunluğu yaşayacağı, etkinliklerin olacağı, festival ve yarışmaların yapılacağı bir sezon olacak." dedi.

Ayhan, merkezde düzenlenecek yarışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"İlk defa 3 ulusal müsabakayı burada icra edeceğiz. Alp Disiplini yarışması, Snowboard ikinci etap yarışması ve miniklerin yarışı olacak. Bunlar Kayak Federasyonunun etkinlik takviminde olan müsabakalar. Bu yarışmalarla birlikte burayı daha da anlamlı hale getirmek için üniversiteler arası kar voleybolu müsabakası düzenleyeceğiz. Bu yarışmalara 10'un üzerinde üniversitenin katılımını bekliyoruz. Konserler, farklı yarışmalar, müsabakalar, çekilişler gibi etkinliklerle Yıldız Dağı'nı her yönüyle ilgi çekici hale getirmek istiyoruz."

"Her müsabaka şehre bir değer katıyor"

Merkezin uluslararası standartlara uygun olduğunu dile getiren Ayhan, "Ulusal yarışmaların burada yapılacak olması dağımızın geldiği noktayı göstermektedir. Yıldız Dağı'na herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Merkezde konaklama sorununun bulunmadığını da belirten Ayhan, "Her müsabaka şehre bir değer katıyor. Turizm anlamında, ekonomik anlamda hareketliliğe vesile oluyor. Sadece kayakta değil, diğer federasyonların branşları anlamında da Sivas'a 2022 yılına çok müsabaka aldık." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Yıldız Dağı'nda yapılacak etkinliklerin kent merkezindeki ekranlarda da canlı olarak yansıtılacağını sözlerine ekledi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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