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YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

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YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

SİVAS (DHA) - SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, 2020'de Yıldız Dağı'na yapılan 10 bungalovun büyük ilgi gördüğünü belirterek bu yıl 15 tane daha inşa edileceğini duyurdu.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2021-2022 kış sezonunu hazırlıkları başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, merkezi gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan, Sivas'ın hem marka değeri hem de cazibe merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin özellikle kış döneminde şehrin sosyal ve eğitim hayatına çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

Ayhan, şöyle devam etti:

"Tabii bu dağı sadece kış döneminde değil, aynı zamanda dört mevsimde etkin, aktif ve dinamik bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu sene de gençlik kampları adı altında 5 bine yakın evladımızı dağda, otelimizde ve tesislerimizde ağırladık ve bu konuda da ciddi manada çok olumlu geri dönüşler oldu. Bunu da inşallah devam ettireceğiz, daha da artıracağız. Adrenalin tutkunu bazı sporcuları, doğasever sporcuları ağırladık. Sivas merkezle ve çevresiyle bu dağımızı daha da yakınlaştıracağız, etkin bir şekilde kullanacağız" dedi.

'HEDEFİMİZ BİR KIŞ KÖYÜ YAPMAK'

2020 yılında Yıldız Dağı'na yapılan 10 bungalov evin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan "Salgın döneminde vatandaşlarımız, biraz daha içe dönük aile ortamlarını arzu ediyorlardı ve bunda da çok büyük olumlu tepki aldık. Büyük bir destek görünce, şu an ilave mevcutları da ıslah ederek daha da üst versiyonu 15 adet daha yapıyoruz. Hedefimiz; burada bir kış köyü yapmak. Dağımızı daha kullanılabilir sadece kayak yapanlar değil; o görselliğe, kışın o güzelliğini de yaşatmak için de böyle tesisler yapıyoruz. Tesislerimiz her yönüyle entegre. Alt yapısı, üst yapısı, ulaşımı ve bu minvalde de titizlikle üzerinde durarak atıl kalmamasını buraya harcadığımız emek ve paranın da boşa gitmemesi için de sürekli tesisimizi yeniliyoruz ve vatandaşlarımızın da ilgisi gittikçe artmaktadır" diye konuştu.

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR

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Haber: YILDIZ DAĞI TURİZM MERKEZİ'NE YENİ BUNGALOVLAR YAPILIYOR - Haberler
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