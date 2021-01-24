Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi
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Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi

24.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:40
Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi

Sivas'ta bir grup dağcı 2 bin 552 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanarak, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Sivas'ta bir grup dağcı 2 bin 552 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanarak, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Kentte dağcılık faaliyetinde bulunan Hayrettin Bulut ve arkadaşları, Yıldız Dağı'nın zirvesinde bulunan Türk bayrağını değiştirmek için Sivas Valiliğinden özel izin aldı.

Ekip, yaklaşık 2 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Dondurucu soğuğa karşı koyan ekip, dağın zirvesinde şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle karla kaplanan ve yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Ekip lideri Hayrettin Bulut, valilikten aldıkları izinle zaman zaman Yıldız Dağı'na zirve yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Yıldız Dağı zirvesinde bulunan Türk bayrağının rüzgardan dolayı yıprandığını aktaran Bulut, "Zirvede çok az rüzgar vardı ama değiştireceğimiz bayrak tipiden dolayı karla kaplanmıştı. Biz de yanımızda getirdiğimiz Türk bayrağını buraya arkadaşlarımızla birlikte diktik. İki, üç ayda bir dağın zirvesindeki bayrağımızın değişimini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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