Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

24.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:43

Sivas'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sivas'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu merkezde, tam doluluk oranına ulaşan otel ve bungalov evleri, kayakseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin en genç kayak merkezleri arasında yer alan ve Sivas'a 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı'nda, Güvenli Turizm Belgesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Merkezde, pistlerin hazır hale gelmesiyle gece kayağı da yapılmaya başlandı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, mekanik tesisleri, kayak-buz pistleri, kayak, kızak kiralama hizmetleri ile misafirlerini ağırlıyor. 2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra 74 odalı 170 yatak kapasiteli 2 otel ve 10 bungalov ev bulunuyor.

Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Ceyda Düvenci Demet Özdemir Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 15:42:28. #1.16#
title