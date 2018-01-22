Yıldız Dağı'nda Türk Bayraklarıyla Meşaleli Kayak

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Türk bayraklarıyla meşaleli kayak yapıldı.

Yaklaşık 50 sporcu Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde kayak gerçekleştirdi. Vali Davut Gül'de sporculara eşlik ederek birlikte iniş yaptı. Kayak sonrası Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Gül, "Bu yıl kar geç yağdı. Sezonumuz genelde aralık ayında açılıyordu. Hava şartları Ocak ayında bizlere kayak yapma imkanı sundu. Önümüzdeki hafta ilimizde yoğun bir kar yağışı bekliyoruz, inşallah Mart ayına kadar tesisimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek" dedi.

Etkinlik Vali Gül'ün sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - SİVAS