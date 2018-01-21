Yıldız Dağı'nda Sömestr Yoğunluğu

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Karnesini alan öğrenciler aileleriyle birlikte kayak merkezine akın ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Sivas merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yoğun kar yağışı ile birlikte tesislerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken, profesyonel pistlerin bazıları ve acemi pistler çalışmaların ardından kayak için uygun hale getirildi. Sömestr tatilini fırsat bilen öğrenciler karnelerini aldıktan sonra kayak merkezine akın etti. Aileleriyle birlikte kayak yapmanın tadını çıkaran öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor. Tesislerde otel, kafeteryalar, buz parkı ve telesiyejler de ziyaretçilerine hizmet veriyor. Kayak yapmaya gelen öğrenciler ve aileleri Yıldız Dağı'na geldikleri için çok mutlu oldukları ifade ettiler. - SİVAS