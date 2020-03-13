Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Haber
Sivas, Güncel

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

Sivas'ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

13.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:28
Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

Sivas'ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne getirilen ve üç gün misafir edilen öğrenciler, gündüz kayak eğitimi alırken akşamları ise öğretmenlerden sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardımseverlik ve edep gibi değerleri öğreniyor.

Şu ana kadar 14 ilçeden toplam 700 öğrencinin tabi tutulduğu eğitimlere, Gemerek ve Doğanşar ilçelerinden gelecek öğrencilerin ardından sezon sona erecek.

"Temel hedefimiz eğitim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, projeye tüm ilçelerin dahil edildiğini belirterek, "Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin temel hedeflerinden biri de eğitim, özellikle kayak kültürünü oluşturmak, tabandan okullardan çocuklarımızı bu şekilde Yıldız Dağı'nı sempatik hale getirmek, sosyal, kültürel anlamda, sportif anlamda çocuklarımızı nitelikli hale getirmeyi sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek bir proje"

"Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında çocukların sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik anlamda her türlü ihtiyacını giderecek çalışmaları yoğun şekilde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağı, çocuklarımızla güzel ve onlarla anlam buluyor. Bu dağın belki de en güzel meyveleri bu çocuklar. Büyüdükleri zaman bu çocuklar hakikaten Türkiye'nin en iyi kayakçıları olacaklar, ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar. Ayrıca Olimpik Kayakçı Eğitim Projemizle inşallah 2-3 yıl sonra adından söz ettirecek. Bu, Türkiye'ye örnek bir proje. Çocuklarımızı her alanda sporun bütün branşlarında yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetenekli öğrencileri tespit edip onları lisanslamaya çalışıyoruz."

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Haber
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Falcao Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:36:28. #1.15#