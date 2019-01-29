Yıldız Dağı'nda Modernizasyon Çalışmaları

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde modernizasyon çalışmaları sürüyor.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kayakçıların kayak merkezi içerisinde kullandıkları mekanik tesislere giriş esnasında kullanılan turnikelerde akıllı geçiş sistemine geçildi. Böylelikle kayakseverlerin tesis içerisinde daha hızlı geçiş hizmeti alması ve turnikeler önünde yaşanılan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistemin açılışı Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve çok sayıda kayakseverin eşleğinde gerçekleştirildi.



Sistemin devreye alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan, "Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde daha önce biletler manuel bir sistemle veriliyordu. Oran Kalkınma Ajansı'ndan alınan destek ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından sağlanan finansmanla kurulan bu sistem, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne kazandırıldı. Sistem mekanik tesislerin girişlerine kuruldu. Yüz tanımlama sistemli turnikelere kayakçılar 40 santimetre kadar yaklaştığında sensörler aracılığıyla kayakçıların yanlarında bulundurdukları kartlar algılanıp, otomatik olarak geçiş sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde konaklama kapasitesini artırmak için yeni proje çalışmalarının yürütüldüğünü de aktaran Ayhan, "Gelecek sezonlarda merkezde 120 olan yatak sayısı, 400'e ulaşacak. Cumhuriyet Üniversitesinin 54 yatak kapasiteli yeni tesisi hafta içerisinde hizmete girecek. 57 bin nüfuslu bir üniversitenin kayak merkezinde olmasından dolayı mutluyuz. Rektörümüz Alim Yıldız'a teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA