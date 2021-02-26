Yıldız Dağı'nda mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı yapıldı
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Yıldız Dağı'nda mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı yapıldı

26.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:01
Yıldız Dağı'nda mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı yapıldı

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Sivas Buruciye AŞ'den yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği 2 kişinin telesiyejde mahsur kalması üzerine, bölgeye UMKE ve merkezdeki kurtarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alarak telesiyeje çıkan ekipler, mahsur kalanları halat yardımıyla güvenli şekilde indirdi. Kurtarılanlar, kar motoruyla merkezdeki tesislere götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Dağı Kayak Tesisi teknik sorumlusu Bayram Çelik, burasının Türkiye'nin en güzel ve güvenilir merkezleri arasında yer aldığını belirterek, "Tatbikatta bütün güvenlik önlemlerini alarak kabindeki misafirlerimizi sıkıntı olmadan indirdik. Merkezin ne kadar güvenli olduğunu ispatlamış olduk. Bu bağlamda kayakseverleri merkezimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan Aslıhan Okatan ise "Arama kurtarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak bizi indirdi. Bu deneyimi bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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