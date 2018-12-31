Yıldız Dağı'nda Kayak ve Eğlencenin Tadını Çıkardılar

TÜRKİYE'nin en yeni kayak merkezleri arasında yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, bu hafta sonu en hareketli günlerini yaşadı. Merkeze, çevre illerden çok sayıda kayak sever akın etti.

Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanarak, 2015 yılında hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kısa sürede bölgenin en çok ilgi gören kayak merkezi konumuna yükseldi. Kent merkezine 58 kilometre mesafede bulunan, Yozgat, Tokat, Amasya gibi şehirlere de hizmet vermeyi amaçlayan merkez, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu başta Tokat olmak üzere çevre illerden çok sayıda öğrenci grubu, merkeze geldi. Farklı pistleri ile hem profesyonel kayakçılara hem de amatörlere hizmet veren merkeze gelenler, müzik eşliğinde saatlerce eğlenme fırsatı buldu. Çoğunluğu üniversiteli öğrencilerden oluşan gruplar, çeşitli yarışmalar ile de keyifli anlar yaşadı. Bazıları teleferik ile zirve gezintisi yaparken bazıları da kızak pistine akın etti. Binlerce kişi merkezde kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Kızak kiralama yerlerinde uzun kuyruklar oluştu. - Sivas

Kaynak: DHA