Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

SİVAS (AA) - Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu törenle açıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kayak merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Yıldız Dağı'nın Sivas için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Merkezin sezon açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Ayhan, "Öğrencilerimizle, KYK'dan gelen misafirlerimizle, sporcularımızla, diğer kulüplerimizin sporcularıyla ve vatandaşlarımızla güzel bir havada, güzel bir atmosferde sezon açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Yıldız Dağının Sivas'ın parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızla, al bayrağımızla birlikte, meşalelerle bir iniş gerçekleştirdik. Herkesi buraya davet ediyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi, her yıl üstüne biraz daha koyarak iyi bir noktaya geliyor. Bu sene yoğun bir etkinlik programımız var. Güzel bir gün, güzel bir akşam oldu. Gece kayağımız da var. Türkiye'nin birçok kayak merkezinde böyle bir imkan yok. Sivas'ımızın en modern, en genç, en ekonomik kayak merkezi olmasının altında yatan birçok sebepten birisi, gece kayağının olması. Pistlerimiz iyi durumda. Daha da iyi olacak inşallah. Hizmet kalitesiyle, pistleriyle, ortamıyla, imkanlarıyla ve güzel etkinliklerle Yıldız Dağı misafirlerini bekliyor."

Konuşmaların ardından, kayak merkezinde sezon açılışı gerçekleştirildi. Açılış nedeniyle vatandaşlar da merkeze yoğun ilgi gösterdi.