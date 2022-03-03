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Yıldız Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Yıldız Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 115 santimetre olarak ölçüldüğü kayak merkezinde suni karlama sistemi de zaman zaman çalıştırılıyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Merkezde yağmur, Yıldız'da kar. Kışın bereketi Yıldız Dağı'nda devam ediyor. Sezon bitmeden bu güzelliklere siz de şahit olun. Lapa lapa yağan karın keyfini Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde çıkarın." ifadelerini kullandı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Toros Dağları, Turizm, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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