Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı - Haberler
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Genel

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

SİVAS (İHA) - Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

SİVAS - Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 65 santimetreye yaklaştı. Kayak merkezinde iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yapıldı.

Kayak merkezinde bulunan Bungalov evler ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Son Dakika Haberleri

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