Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı - Haberler
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 65 santimetre ölçüldü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 65 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 65 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde suni karlama sistemi de çalıştırılıyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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